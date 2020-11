Actrita Reese Witherspoon si-a vandut casa de vacanta din Malibu pentru mai mult de 6 milioane de dolari

Dupa sase luni de cand, impreuna cu sotul ei, Jim Toth, a cumparat o vila in Pacific Palisades (Los Angeles) cu 17 milioane de dolari, Witherspoon a vandut casa de vacanta a familiei pentru 6,7 milioane de dolari, cu 500.000 de dolari mai mult decat a platit pentru ea vara trecuta.Cumparatorul este Meg Haney, mostenitoarea miliardarului Franklin Haney, care a facut avere in principal din constructia de birouri pentru Guvern. Ea este sora mai tanara a lui Mary Alice Haney, designer de moda, care a fost stilista lui Witherspoon.Proprietatea, care ocupa aproximativ doi acri, a fost construita in 1950 sub forma unei ferme modeste, insa a fost modernizata si renovata de un cuplu de designeri care o folosea ca spatiu pentru nunti inainte ca actrita sa o cumpere.Pe langa casa principala se afla si una pentru oaspeti, complet utilata, dar si un studio seaparat si o sala de proiectii.Curtea generoasa gazduieste si grajduri pentru cai si manej.In prezent, Reese Witherspoon mai detine o casa in Bahamas, intr-o comunitate inchisa, si cateva case in orasul natal Nashville, unele dintre ele fiind ocupate de rude.