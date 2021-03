Marea Britanie intentioneaza sa taie o parte din ajutoarele catre tarile afectate de conflicte. Masura a iscat controverse

Ajutoarele pentru Siria ar urma sa fie taiate cu 67%, cele pentru Libia cu 63%, pentru Somalia cu 60% si pentru Sudanul de Sud cu 59%, potrivit unui raport al Ministerului Afacerilor Externe britanic obtinut de site-ul openDemocracy.Partidul Laburist a declarat ca taierile despre care s-a relatat ar putea "provoca distrugere" pentru unele dintre cele mai vulnerabile populatii din lume."Acesta este un semnal cu privire la impactul asupra lumii reale pe care decizia motivata politic a guvernului de a-si abandona angajamentul de capatai referitor la ajutoare il va avea asupra populatiilor celor mai vulnerabile din lume", a declarat Preet Kaur Gill, secretarul pentru dezvoltare internationala din cabinetul din umbra (in sistemul britanic, un cabinet paralel, al opozitiei - n.r.)."Taierile de fonduri in sprijinul tarilor aflate in centrul unor crize umanitare multiple vor provoca distrugere; facand ca unii dintre cei mai vulnerabili oameni din lume sa moara de foame, ca sistemele de sanatate aflate la limita sa intre in colaps si ca accesul la apa potabila sa fie sistat. Sa va fie clar, vor muri oameni. Reduceri dure de acest gen constituie o retragere de pe scena mondiala si ne vor face pe toti sa fim mai putin siguri. Nu asa arata un Regat Unit Global", a apreciat Gill.Un purtator de cuvant al guvernului britanic a declarat ca inca nu a fost luata o decizie in detaliu cu privire la fiecare program de ajutor in parte."Impactul seismic al pandemiei asupra economiei britanice ne-a fortat sa luam decizii dure, dar necesare, printre care reducerea temporara a sumei totale de bani pe care o cheltuim pentru asistenta. Ramanem in continuare un donator de frunte la nivel mondial si vom cheltui mai bine de 10 miliarde de lire in acest an pentru a lupta impotriva saraciei, pentru a combate schimbarile climatice si pentru a imbunatati starea de sanatate la nivel global", a declarat sursa citata.Documentele obtinute de openDemocracy sugereaza ca programul de asistenta umanitara bilaterala va fi redus de la 1,5 miliarde de lire la 900 de miliarde de lire sterline, a relatat publicatia Times.Documentul filtrat apare intr-un moment in care sute de organizatii caritabile britanice au condamnat decizia guvernului de a reduce asistenta pentru Yemen . Regatul Unit a promis pentru aceasta tara in 2021 un ajutor de cel putin 87 de milioane de lire, o scadere semnificativa fata de cele 160 de milioane de lire in 2020 si de cele 200 de milioane de lire in 2019.