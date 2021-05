Regele Iordaniei se teme ca atitudinea Israelului ''favorizeaza extremismul''

In cursul acestei conferinte organizate de Franta si de Noua Zeelanda , el a avertizat "impotriva consecintelor care ar putea surveni daca conflictul israeliano-palestinian ramane fara solutie justa si globala", informeaza un comunicat al palatului regal.Potrivit autoritatilor palestiniene, cel putin 139 de persoane au fost ucise in Gaza in ultimele zile dupa ce Israelul a bombardat enclava controlata de miscarea islamista Hamas, care lanseaza rachete asupra statului israelian ca represalii la violenta reprimare a manifestantilor palestinieni in Ierusalimul de Est."Nedreptatea si absenta solutiei politice favorizeaza extremismul", a subliniat regele, adaugand ca actiunile israeliene in teritoriile palestiniene ameninta "stabilitatea si securitatea" in regiune."Apelul de la Christchurch" fusese lansat dupa masacrul din 2019, soldat cu 51 de morti in doua moschei in acest oras neozeelandez.Paralel cu declaratiile regelui hasemit, sute de iordanieni au manifestat sambata in a sasea zi consecutiv la Amman si in apropierea frontierei cu Cisiordania, in semn de solidaritate cu palestinienii.Circa 400 de persoane au participat la o manifestatie in apropierea moscheii Kalouti, situata la circa 500 de metri de cladirea ambasadei israeliene la Amman, arborand drapele iordaniene si palestiniene si mari bannere pe care se putea citi "Nakba" (catastrofa in araba) si "Naksa" (infrangere).In fiecare an la 15 mai, palestinienii comemoreaza Nakba, care marcheaza pentru ei "catastrofa" pe care a reprezentat-o crearea statului israelian in 1948.Manifestantii au scandat in special:"Vom continua pana cand Palestina va fi eliberata" si "Revolutie pana la victorie!".In regiunea Karameh, situata la 50 de km de Amman, in apropierea frontierei cu Cisiordania, 1000 de persoane s-au adunat, la fel ca in ajun, pentru a cere deschiderea frontierelor cu teritoriul palestinian.AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Andreea Preda)