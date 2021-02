Regina Elisabeta a II-a celebreaza in cadru restrans aniversarea ascensiunii sale la tron

"In aceasta zi din 1952, regina a urcat pe tron dupa moartea tatalui sau, regele George al VI-lea", se arata intr-un mesaj publicat pe contul de Twitter al familiei regale.In ultimele trei decenii, regina s-a deplasat la mosia de la Sandringham din estul Angliei pentru a sarbatori Craciunul impreuna cu familia si apoi obisnuia sa ramana pe acel domeniu pana la aniversarea de la 6 februarie.CITESTE SI: Regina Elisabeta si printul consort Philip au fost vaccinati impotriva COVID-19 Cu toate acestea, pandemia a perturbat traditia, iar regina a petrecut mare parte din aceasta perioada la Windsor, impreuna cu sotul sau, printul Philip, duce de Edinburgh, si un grup restrans din cadrul personalului.Tatal sau, regele George al VI-lea, a decedat la 6 februarie 1953. In acea zi, printesa Elisabeta la acea vreme, in varsta de 25 de ani, se afla la mii de kilometri distanta, participand la un turneu in tarile din Commonwealth alaturi de sotul ei, ducele de Edinburgh. Cuplul princiar se afla in Kenya in ziua in care regele a murit in somn, din cauza unui cancer pulmonar, in resedinta regala de pe domeniul Sandringham.Potrivit agentiei britanice Press Association, va fi acordata o zi libera in plus in iunie 2022, cand regina va sarbatori Jubileul de Platina (70 de ani de la urcarea pe tron).