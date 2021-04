Prima aniversare a Reginei Elisabeta fara printul Philip. A implinit 95 de ani

Este prima aniversare pe care suverana o petrece fara printul Philip Regina nu va beneficia anul acesta de traditionala parada militara pentru a-si sarbatori aniversarea, ceremonia fiind anulata pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat Palatul Buckingham. Suverana era sarbatorita in mod traditional in iunie printr-o mare parada militara in centrul Londrei, numita "Trooping the Colour" si care aduna sute de militari si mii de spectatori.Aceasta ceremonie isi are originea din timpul pregatorilor de razboi cand toate steagurile erau aratate soldatilor cu scopul de a le recunoaste in confuzia din timpul bataliilor. Pentru a inlocui acest eveniment anual, se are in vedere o parada la castelul Windsor, la 40 de kilometri vest de Londra.Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii s-a nascut pe 21 aprilie 1926 pe strada Bruton nr. 17 din Londra, fiind primul copil al ducelui si ducesei de York.