Vacinare anti-COVID cu vaccin rusesc, in Transnistria. Cine sunt primii vaccinati

Potrivit lui Krasnoselski, subiectul vaccinarii a fost discutat cu seful adjunct al administratiei prezidentiale de la Kremlin, Dmitry Kozak, in cadrul vizitei sale la Moscova , scrie presa din regiun e, citata de unimedia Cu cele 30 de mii de doze de vaccin vor fi vaccinati, in primul rand, medicii, profesorii si reprezentantii fortelor de securitate, a spus liderul transnistrean. Vaccinarea va fi benevolaPotrivit ultimelor informatii, in regiunea transnistreana 2,2 mii de pacienti infectati cu Covid-19 sunt tratati in spitale, 51 dintre ei sunt in stare grava in unitatile de terapie intensiva, trei fiind conectati la dispozitive de ventilatie artificiala.