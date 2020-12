Reguli noi pentru intrarea in Belgia, inclusiv pentru romani. Anuntul facut de MAE

Aceasta masura se poate incheia numai dupa efectuarea, in a saptea zi de carantina, a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Porivit MAE, masura va ramane in vigoare cel putin pana la data de 15 ianuarie 2021.Totodata, conform informatiilor comunicate de autoritatile belgiene, persoanele rezidente in Regatul Belgiei care se intorc dintr-o zona rosie unde au stat mai mult de 48 de ore trebuie sa efectueze doua teste moleculare tip PCR, respectiv in prima zi si in a saptea zi de carantina. Incepand cu data de 2 ianuarie 2021, aceste persoane vor receptiona un mesaj tip SMS dupa intoarcerea pe teritoriul belgian, care le va permite sa se prezinte la un centru de testare.- persoanele care indeplinesc functii critice in sectoare esentiale, in baza unui certificat emis de angajator;- pana pe 4 ianuarie 2021, rezidentii care s-au deplasat in strainatate din motive profesionale pot obtine o derogare in baza unui certificat de la angajator, care sa ateste scopul profesional al calatoriei; incepand cu data de 4 ianuarie 2021, chestionarul de autoevaluare al Formularului de localizare a pasagerilor va lua in considerare calatoriile de afaceri certificate de angajator;- studentii pot intrerupe carantina, in mod exceptional, doar pentru a sustine un examen."Pentru persoanele nerezidente in Regatul Belgiei, ramane in vigoare conditia de a prezenta, atat la imbarcare, cat si la sosirea in acest stat dintr-o zona rosie, inclusiv Romania, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inaintea sosirii pe teritoriul belgian, intr-un laborator acreditat din statul de provenienta si certificat de un medic sau farmacist biolog, emis intr-una din limbile franceza, neerlandeza, germana sau engleza, in format fizic (imprimat pe hartie) sau electronic (si sa poata fi consultat imediat).- persoanele rezidente in Regatul Belgiei;- persoanele cu varsta sub 12 ani;- persoanele care calatoresc pe alte rute decat aeriana sau maritima si care nu s-au aflat in strainatate mai mult de 48 de ore sau care vor ramane in Regatul Belgiei pentru maximum 48 de ore;- persoanele care calatoresc pe cale aeriana si raman exclusiv in zona de tranzit a aeroportului, fara a intra pe teritoriul belgian.Totodata, MAE aminteste ca toate persoanele care intra in Regatul Belgiei sunt obligate sa completeze, cu cel mult 48 de ore anterior intrarii pe teritoriul belgian, formularul Passenger Locator Form, care poate fi accesat online la: https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form.Persoanele care calatoresc pe alte rute decat aeriana sau navala si care raman pe teritoriul Belgiei pentru maximum 48 de ore (inclusiv in scopul tranzitului), precum si persoanele a caror calatorie in afara Regatului Belgiei nu depaseste 48 de ore sunt exceptate de la masura completarii formularului.Calatorii sunt rugati sa urmeze instructiunile autoritatilor belgiene referitoare la carantinare primite prin e-mail/SMS, in urma completarii formularul Passenger Locator Form.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Bruxelles: 0032 (0) 2 347 5338, 0032 (0) 2 345 0040 si 0032 (0) 2 344 1658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: 0032 (0) 2 344 0854.