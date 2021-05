Germania relaxeaza regulile de carantina pentru calatori. Decizia, salutata de sectorul turismului

Izolare de 10 zile la domiciliu

Astfel, germanii vor putea sa-si petreaca vacantele in destinatii apreciate precum Spania, Italia sau Grecia, fara a mai fi obligati sa intre in izolare la revenirea in tara, cu conditia sa prezinte un test PCR negativ recent, sa fie vaccinati cu schema completa sau sa fie considerati vindecati de infectia cu coronavirus.Masura priveste tarile considerate cu risc de autoritatile sanitare, adica acolo unde incidenta depaseste 50 de cazuri noi de infectare la 100.000 de locuitori pe o perioada de 7 zile.Pana acum, calatorii reveniti din aceste zone erau obligati sa ramana izolati la domiciliu timp de 10 zile, o perioada ce putea fi redusa la 5 zile cu conditia prezentarii unui test PCR negativ.Calatorii reveniti din zone cu incidenta ridicata, de peste 200, cum este Franta in prezent, isi vor putea reduce perioada de izolare la 5 zile daca prezinta un test negativ la coronavirus."Este o veste excelenta si un semnal de incredere", a reactionat Norbert Fiebig, presedintele asociatiei germane DRV care reprezinta industria turismului."Nimic nu va mai putea impiedica vacantele la Mediterana pe care si le doresc atat de multi oameni", a adaugat el intr-un comunicat.Masurile nu se vor aplica insa in cazul tarilor, precum India sau Brazilia , unde fac ravagii variantele coronavirusului.Aceste relaxari intervin in contextul in care campania de vaccinare se intensifica in Germania, tara in care peste 33% dintre adulti au primit cel putin o prima doza de vaccin impotriva COVID-19, potrivit celor mai recente cifre publicate de Institutul Robert Koch.