Alegeri anticipate programate in Republica Moldova. Maia Sandu: "Oamenii vor decide viitorul lor si al tarii"

Dupa mai multe ore de deliberare, judecatorii Curtii Constitutionale au decis ca decretul prin care presedintele Republicii Moldova a delegat-o in mod repetat pe Natalia Gavrilita sa formeze un cabinet de ministri este neconstitutional, transmite Agerpres.In punctul trei al aceleiasi decizii, judecatorii constitutionali au cerut fractiunilor parlamentare si institutiei prezidentiale sa recurga la noi consultari pentru desemnarea unui prim-ministru.Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat pe 11 februarie, dupa consultarile cu grupurile parlamentare, ca a propus-o din nou pe Natalia Gavrilita in calitate de candidat pentru functia de prim-ministru, fortand practic posibilitatea declansarii alegerilor legislative anticipate.Dupa ce Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis ca Parlamentul nu se poate autodizolva, presedintele Maia Sandu a anuntat ca e gata sa aleaga o alta cale pentru a declansa alegeri parlamentare anticipate.Maia Sandu a declarat ca totul va depinde de felul in care vor raspunde formatiunile parlamentare la apelul sau de a nu vota de doua ori la rand guvernele pe care le-ar propune candidatii desemnati pentru functia de premier.Potrivit unor analisti politici, un scrutin inainte de termen o va ajuta pe Maia Sandu sa ajunga la parghiile reale ale puterii, in conditiile in care puterile presedintelui Republicii Moldova sunt in prezent unele foarte limitate.Maia Sandu: "Depasirea crizei actuale se poate face doar cu un Parlament nou"In conferinta de marti seara, presedinta Maia Sandu a declarat ca depasirea actualei crizei se poate face doar cu un Parlament nou, iar poporul este cel care detine puterea reala in stat. "La anticipate sau la referendum oamenii vor decide viitorul lor si al tarii", a spus aceasta.Presedinta spune ca a luat cunostinta de decizia CC si ca intr-o situatia de normalitate aceasta ar fi fost de inteles, insa nu astazi "cand nu avem o situatie de normalitate"."Acum avem o situatie similara cu cea de la sfarsitul anului 2015 inceputul anului 2016, atunci cand oligarhul Plahotniuc si-a incropit o majoritate parlamentara de buzunar. Sper ca ne amintim foarte bine ce s-a intamplat cu tara in perioada statului captura", a declarat Maia Sandu, potrivit Ziarul de Garda."Deoligarhizarea insa nu a fost posibila pentru ca in Parlamentul actual, ales dupa regulile lui Plahotniuc, nu au ajuns suficienti deputati care sa vrea sa curete statul de influente oligarhice. Acum cei care slujesc clanurile oligarhice vor sa ne salveze. Cei care au sustinut demisia propriului guvern, vor sa ne salveze", mai spune presedinta.Sandu sustine ca nu crede in bunele intentii declarate ale majoritatii PSRM-Partidul Sor."Eu nu ii cred atunci cand spun ca vor sustine un guvern care sa sustina oamenii si sa depaseasca criza pandemica. Asa-zisa lor majoritate nu are nimic in comun cu salvarea tarii. Tara trebuie salvata de hoti si de cei care pun interesul personal inaintea interesului tarii", spune aceasta.Maia Sandu sustine ca depasirea crizei se poate face doar cu un Parlament nou si le cere deputatilor sa dea dovada de curaj."Nu am sa stau sa privesc cum fratia penalilor nu vrea sa lase tara din mana si semneaza aliante la fel de usor cum si-au umplut propriile buzunare. Nu sunt prizonierul functiilor, nu voi fi un presedinte comod asa cum vor cei certati cu legea. Eu voi vorbi pentru oameni si voi fi alaturi de ei. Deputatilor care nu sunt prinsi in mrejele clanurilor mafiote le cer un pic de curaj si asumare. Curajul de a merge in alegeri anticipate si asumarea ca nimic bun nu mai poate iesi din aceasta structura parlamentara. Nu avem dreptul sa permite recapturarea institutiilor statului. Poporului este detinatorul real al puterii in stat si este cel care poate sa transeze aceasta situatie. La anticipate sau la referendum oamenii vor decide viitorul lor si al tarii", a conchis Maia Sandu.