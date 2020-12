Restrictiile au afectat din plin marile lanturi de supermarketuri din Franta. Retailerii cer ajutorul Guvernului in urma scaderii vanzarilor

In pofida majorarii cheltuielilor datorita discount-urilor de Black Friday si a achizitiilor de final de an, multi comercianti care vand imbracaminte, incaltaminte, produse de infrumusetare si parfumuri se confrunta in acest an cu scaderi ale veniturilor de peste 20%, a anuntat Consiliul Comertului din Franta, care grupeaza aproximativ 30 de federatii de afaceri."Multi comercianti ar putea decide sa traga obloanele pentru totdeauna, pentru a evita pierderile masive, pe fondul situatiei economice dificile", a afirmat William Koeberle, presedintele Consiliului Comertului.Dar vanzarile online au crescut semnificativ, inregistrand un avans de 20% in saptamana reducerilor de Black Friday, conform datelor Federatiei Comertului Electronic Fevad.Consiliul Comertului a cerut Guvernului sa-i ajute pe retaileri, si nu doar pe cei mai mici, avertizand ca o serie de lanturi de magazine isi opresc activitatea. Executivul ar trebui sa permita retailerilor sa deschida magazinele si duminicile, inaintea debutului sezonului de reduceri, in 20 ianuarie, apreciaza Koeberle.Duminica, ministrul Sanatatii, Olivier Veran, a avertizat ca intrarea Frantei intr-un nou lockdown - al treilea - nu este exclusa de autoritati in cazul agravarii situatiei epidemice.Autoritatile franceze se tem de un al treilea val pandemic care s-ar putea produce in saptamanile urmatoare, dupa sarbatorile de sfarsit de an, mai ales ca virusul continua sa se raspandeasca rapid, cu o medie de peste 10.000 de cazuri de infectare detectate pe zi.Mai multi primari din estul Frantei, printre care si cel din Reims, solicita de mai multe zile "reinchiderea anumitor zone sau chiar un lockdown la nivel national".CITESTE SI: