Perioada restrictiilor impuse in Israel, tara campioana la vaccinare, se apropie de sfarsit. Anuntul facut de Netanyahu

Redeschiderea economiei si a scolilor

"Restaurantele revin la viata", a spus el dupa ce s-a intalnit cu primarul Ierusalimului, Moshe Lion, la o cafenea dintr-un parc. "Va trebui sa avem grija de noi in continuare, sa purtam masca, sa pastram distanta, distanta sociala - dar iesim din asta si nu mai este mult", a declarat el pentru Reuters.Pana in prezent, 53% dintre cei aproximativ 9 milioane de locuitori ai Israelului au fost imunizati cu cel putin o doza din vaccinul dezvoltat de Pfizer, potrivit datelor Ministerului Sanatatii.Guvernul a permis redeschiderea graduala a economiei, scolilor si principalului aeroport, cu plafoane privind capacitatea.Unele locuri de agrement permit accesul clientilor care pot demonstra ca au fost vaccinati sau ca au imunitate, prin asa-numitul "Green Pass" (permis verde, n.r.) emis de Ministerul Sanatatii.Totusi, unii experti sanitari au avertizat ca, odata cu relaxarea masurilor, ar putea fi inregistrata o noua crestere a numarului de cazuri.Alegerile din Israel sunt programate pentru 23 martie.De la inceputul pandemie, in tara au fost inregistrate peste 800.000 de cazuri de infectare si mai mult de 5.800 de decese asociate.