Retea de certificate digitale false COVID-19, destructurata de politia italiana. Cum puteau fi procurate documentele

Care erau preturile pentru un certificat COVID fals

Concret, erau oferite spre vanzare certificate digitale false ale UE privind vaccinarea anti COVID.Ancheta, coordonata de biroul procurorului pentru criminalitate informatica din Milano, a aratat ca mii de oameni sunt gata sa plateasca pentru certificate false, se arata intr-o declaratie a politiei.UE a lansat joi un certificat digital pentru Covid-19 conceput pentru a ajuta cetatenii sa calatoreasca in blocul celor 27 de natiuni si a deschide turismul de vara.Certificatul prezinta un cod "QR", care indica daca un calator a fost complet vaccinat, daca s-a recuperat recent in urma unei infectii Covid-19 sau a fost testat negativ.Politia a declarat ca a preluat controlul asupra a 10 canale de pe serviciul de mesagerie criptat Telegram, conectate la conturi anonime din asa-numitul dark web, prin care a fost posibil sa se contacteze vanzatorii, care au solicitat plata in criptomoneda.Preturile au variat de la 110 la 130 de euro pentru un pachet "all inclusive" de certificat fals si un asa-zis flacon de vaccin.Unii cumparatori au venit din afara UE.