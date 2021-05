Merkel: Retragerea fortelor straine din Libia ar fi "un semnal important"

In cursul unei videoconferinte, cei doi lideri "au fost de acord sa sprijine noul guvern de tranzitie condus de Abdelhamid Debibah in ameliorarea aprovizionarii populatiei si organizarea de alegeri la sfarsitul acestui an", a declarat purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, intr-un comunicat.Angela Merkel a subliniat in acest sens "ca apropiata incepere a retragerii soldatilor si mercenarilor straini ar fi un semnal important", a spus el. ONU estimeaza la circa 20.000 numarul militarilor straini, in principal din Turcia , si a mercenarilor (rusi, sirieni, ciadieni si sudanezi) desfasurati in Libia.Luni, guvernul libian a cerut Ankarei sa coopereze pentru a facilita plecarea acestor trupe . La randul sau, ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, aflat in vizita la Tripoli, a criticat "aceste voci care se fac auzite si pun pe picior de egalitate prezenta turca in Libia cu cea a gruparilor ilegale".La sfarsitul lui aprilie, Liga Statelor Arabe, ONU, Uniunea Europeana si Uniunea Africana au reclamat impreuna "retragerea imediata si neconditionata a tuturor fortelor straine si mercenarilor" din tara.Libia incearca sa lase in urma un deceniu de conflicte, dupa caderea in 2011 a regimului lui Muammar Gaddafi. Un haos marcat de existenta in ultimii ani a doua puteri rivale, in Tripolitania (vest) si Cirenaica (est).In cursul razboiului intre aceste doua puteri rivale in 2019 si 2020, Turcia a sustinut activ Guvernul de uniune nationala (GNA), instalat la Tripoli si recunoscut de ONU, in timp ce fortele din estul tarii, conduse de maresalul Khalifa Haftar, au primit sprijin din partea Emiratelor Arabe Unite, Rusiei si Egiptului.Dupa terminarea luptelor vara trecuta si semnarea unui acord de incetare a focului, un nou guvern de unitate a fost infiintat.Acest executiv de tranzitie, condus de omul de afaceri Abdelhamid Debibah, urmeaza sa asigure tranzitia pana la alegerile nationale prevazute sa aiba loc in decembrie.