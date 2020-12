Manifestatia de la Chisinau s-a terminat cu o rezolutie prin care se cere demisia guvernului

"Acest guvern este principalul responsabil de agravarea situatiei cetatenilor si promotorul unor scheme ilegale prin care continua sa se fure banii publici, iar populatia continua sa fie saracita", se spune in textul documentului.Conform acestuia, "regimul oligarhic Dodon-Plahotniuc" a ajuns o sursa de instabilitate politica, economica si sociala nu numai pe plan intern, dar si pe plan regional. Parlamentul de la Chisinau trebuie dizolvat de urgenta in conformitate cu Constitutia, potrivit rezolutiei mentionate.O alta revendicare a protestatarilor se refera la anularea pachetului de legi votat de catre noua majoritate parlamentara formata din socialisti si Partidul Sor. "Cerem de urgenta anularea legii care in mod abuziv priveaza institutia prezidentiala de prerogativele sale constitutionale si toate legile care contravin parcursului european al Republicii Moldova, aduc prejudicii economice cetatenilor", se afirma in acelasi text.In acelasi timp, politia si organizatorii protestului din Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau prezinta date diferite privind numarul de manifestanti. Astfel, conform organizatorilor, la manifestatie au participat peste 50.000 de persoane. In schimb politia moldoveana sustine ca nu au fost mai mult de 5.000 de persoane.Actiunea de protest impotriva actualei guvernari a fost organizata la apelul presedintelui ales, Maia Sandu , care va fi investita in functie abia la sfarsitul lunii decembrie, fiind sustinuta de partide de opozitie si extraparlamentare.