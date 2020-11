Marele invins al alegerilor in SUA: proiectul lui Trump

Statele Unite sunt, de mai bine de doua decenii, o superputere in criza. O criza de relevanta economica, inainte de toate, generata de dinamismul mai mare al Chinei - al Asiei in general - cand vine vorba de productivitate si rentabilitate. Pe termen scurt, desigur, marea America este in continuare mai solida economic si mult mai puternica militar. Totusi, pentru prima data dupa mai bine de un secol, suprematia Washingtonului devine discutabila intr-un orizont de doua-cinci decenii - ceea ce in anul 1989 era de neimaginat.In al doilea rand, dupa o suita de lovituri simbolice incasate in ritm accelerat, Statele Unite resimt o criza de identitate care a inceput, simbolic, in momentul in care Bill Clinton a rostit cuvintele "I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky." Sa ne uitam la cronologie:1. 1998 - Scandalul Monica Lewinsky. O criza morala.2. 2001 - Distrugerea Turnurilor Gemene. Un esec catastrofal al serviciilor de informatii.3. 2003 - Razboiul din Irak , justificat neconvingator, cu operatiuni militare discutabile (Fallujah) si, mai ales, cu o strategie post-conflict nefunctionala. Un esec al promovarii democratiei.4. 2016 - Scandalul implicarii Rusiei in alegerile americane. Un moment in care super-democratia occidentala a parut vulnerabila ideologic in fata unei Rusii care, in urma cu numai un deceniu, devenise doar o "putere regionala".5. 2020 - Gestionarea neconvingatoare a pandemiei, surprinzatoare pentru liderul stiintific al lumii. Donald Trump a fost un presedinte nascut din spuma acestor crize suprapuse. Un presedinte care s-a impus pentru ca americanii aveau nevoie de o solutie noua pentru problemele de relevanta economica, dar si pentru ca vechea strategie Wilson-Clinton - a Imperiului liberal si democratic, care apara valorile civilizatiei oriunde in lume - parea sa nu mai dea rezultate si sa isi piarda din stralucire.Ca presedinte de criza, Trump nu se putea multumi - pentru a fi reales la pas, precum Obama inaintea sa - cu rezultatele economice bune, cu o postura ferma in fata Chinei sau cu o foarte eficienta politica in Orientul Mijlociu (unde procesul de pace arabo-israelian e o realizare majora, poate la fel de mare ca pacea dintre Israel si Egipt mediata de Carter in 1979). El avea nevoie si de un proiect identitar nou, care sa revigoreze suprematia americana in materie de soft power, de atractivitate culturala si civilizationala. Aici, din punctul meu de vedere, Trump a esuat. Mizand doar pe politici conservatoare, pe negarea si revocarea unor abordari progresiste de tip "discriminare pozitiva", pe pozitii sceptice asupra unor teme aparent transate precum protectia mediului, el a reusit poate sa isi mobilizeze baza electorala, dar nu o oferit o solutie identitara care sa faca din America acel far al progresului si libertatii pe care ni-l dorim cu totii.La ora la care scriu aceste randuri, rezultatul alegerilor din Statele Unite e inca incert, riscand sa mearga inspre un blocaj de tip 50%-50% care se poate prelungi in lupte juridice complicate si nesfarsite. Daca rezultatele proiectate acum se mentin in Michigan si Nevada, Biden va deveni presedinte, chiar daca lupta avocatilor lui Trump va fi nemiloasa. In acest scenariu, asa cum am mai spus, micutul stat Maine din coltul de nord-est al Americii, care are de oferit doar patru voturi prin electori (si ele impartite proportional, lucru rarisim in sistemul american) va transa o inclestare uriasa, care implica sute de milioane de voturi.Totusi, chiar daca nu va fi asa, chiar daca Trump va scoate din palarie un ultim miracol, asa cum ne-a obisnuit, proiectul lui pentru Statele Unite pare marele invins al acestor alegeri. Ideea ca Biden trebuia sa castige mai categoric, asa cum anuntau sondajele, este una inselatoare: in alegerile americane, presedintele in functie - mai ales unul ales in conditii de criza identitara, in baza unei promisiuni de renastere a puterii SUA - are premise mult mai solide pentru a se impune. Faptul ca Trump va pierde sau va castiga la mustata, probabil in baza unor actiuni juridice, ne demonstreaza ca el nu a gasit in primii patru ani de mandat solutiile pe care poporul american le astepta de la el.Si asta e o veste proasta, pentru ca intreg spatiul occidental - din care si Romania face parte - are nevoie, in confruntarea cu imperiile autoritariste din China si Rusia , de o America decisa in privinta propriilor valori, care ramane reperul nostru fundamental in materie politica, culturala, stiintifica si morala. Avem nevoie vitala de o America great again. Problema e ca Trump 2016-2020, in ciuda unor reusite in materie economica sau de politica externa, nu ne-a oferit-o.