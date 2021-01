Ritm accelerat de vaccinare in Israel: peste 10% din populatie a fost imunizata impotriva COVID-19, in mai putin de doua saptamani

Astfel, Israelul a vaccinat peste 10,2% din populatia sa de aproximativ 9,3 milioane de locuitori in mai putin de doua saptamani dupa ce a inceput campania de vaccinare pe 20 decembrie 2020.Numarul vaccinarilor administrate joi a atins un maxim zilnic de 153.400, dupa ce a fost de asemenea peste 150.000 marti si miercuri, a informat ministerul intr-un comunicat.Numarul cazurilor de coronavirus in Israel a ajuns vineri la 423.262, cu 3.319 noi cazuri de joi seara.Bilantul mortilor din cauza virusului in Israel a crescut la 3.325 cu sapte noi decese, in timp ce numarul pacientilor aflati in stare grava a ajuns de la 661 la 679, din 1.089 pacienti spitalizati.Recuperarile totale au crescut la 376.322 dupa ce au fost adaugate 2.184 de noi cazuri de recuperare, in timp ce cazurile active se ridica la 43.615.