Robert Gates ar putea ramane in echipa lui Obama

Echipa de tranzitie a presedintelui ales Barack Obama a refuzat sa se pronunte marti asupra intentiilor sale in ceea ce il priveste pe actualul secretar al apararii Robert Gates, in timp ce speculatiile asupra eventualei sale mentineri in functie se intensifica, transmite AFP.

John Podesta, copresedinte al echipei de tranzitie a lui Obama, a declarat ca presedintele ales are "un mare respect" pentru Gates, dar ca asteapta consluziile expertilor si consilierilor trimisi la Departamentul Apararii inainte de a lua o decizie.

Ideea de a-l pastra pe Robert Gates in functie in cadrul urmatoarei administratii, cel putin temporar, a fost deja mentionata de echipa lui Obama inainte de alegerile prezidentiale din 4 noiembrie.

Potrivit editiei de marti a cotidianului Wall Street Journal, care citeaza doi consilieri ai lui Obama, presedintele ales ar inclina in prezent spre mentinerea lui Gates timp de cel putin un an, desi circula si alte nume pentru functia de secretar al apararii. Printre persoanele ale caror nume sunt vehiculate pentru Pentagon se numara Richard Danzig, fost secretar al marinei in timpul lui Bill Clinton sau John Hamre, fost subsecretar al apararii tot in administratia Clinton.

Actualul sef al Pentagonului, in varsta de 65 de ani, care i-a urmat controversatului Donald Rumsfeld la sfarsitul anului 2006, face obiectul unui amplu consens in randul clasei politice americane.

El a anuntat in urma cu mult timp ca intentioneaza sa se intoarca la proprietatea sa din statul Washington (est) dupa incheierea mandatului si nu ascunde faptul ca are un calendar pe care bifeaza zilele care au mai ramas pana la finalul administratiei Bush. Inalti oficiali din Pentagon subliniaza insa ca el nu ar refuza o propunere de a ramane in functie, pentru ca are "simtul datoriei civice".