Un roman sustine ca este fiul nelegitim al printului Charles. "A avut o relatie amoroasa cu maica-mea la Sighisoara" VIDEO

Barbatul spune ca are acte si analize care atesta ca ar fi fiul lui Charles de Wales, conform Adevarul "Am acte doveditoare cu ADN cum ca eu as fi fiul printului Charles. Pentru ca acum 49 de ani, la Sighisoara, printul Charles a avut o relatie amoroasa cu maica-mea, a lasat-o insarcinata si nu a vrut sa ma recunoasca niciodata. Si acum am venit aici la castel pentru a-mi cere drepturile ca fiu, sa ma recunoasca ca fiu. Father, father! Papa ! Help, help!".Postarea a strans peste 323.000 de vizualizari, peste 3.000 de reactii si 1.000 de comentarii. Majoritatea celor care comenteaza sunt ironici:"Din cauza astuia acum o sa ne ceara cand mergem in Anglia nu doar teste de COVID, ci si teste de IQ!", spune unul dintre cei care a vazut imaginile."Sa ne ajute Domnul! Asta e fiul lui C cum sunt eu sora Juliei Roberts! Fader help!", spune o fata care a vazut imaginile.