Roman injunghiat mortal de colegul sau, roman si el, intr-un abator din Germania

Victima, in varsta de 33 de ani, a fost injunghiata mortal cu un cutit de transare de catre colegul sau. Barbatul a fost transportat in stare grava la spital, dar nu a supravietuit. Atacatorul, in varsta de 20 de ani, a fost arestat."Compasiunea si condoleantele noastre se indreapta catre familia, prietenii si colegii victimei, pe care ii asiguram de tot sprijinul necesar", a declarat Mustafa Kuyucu, reprezentantul sindicatului, potrivit sursei citate Incidentul a avut loc intr-una dintre halele de transare. Activitatea a fost suspendata pe parcursul cercetarilor.Procuratura din orasul german Bielefeld a declansat, la mijlocul lunii iulie 2020, o ancheta impotriva conducerii companiei Toennies , detinatoarea unui abator si a unei fabrici de ambalare a carnii unde s-au infectat cu coronavirus circa 1.400 de angajati.Cazul a declansat o dezbatere la nivel national legata de conditiile in care muncitorii, multi dintre ei straini, lucreaza in industria carnii din Germania