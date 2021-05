Croatia ar putea intra in Schengen inaintea Romaniei si Bulgariei. Ce avantaje are tara din spatiul fostei Iugoslavii care a aderat la UE abia in 2013

Cererea Croatiei ar putea fi luata in considerare separat de "pachetul" de solicitari ale Romaniei si Bulgariei, ale caror candidaturi sunt blocate de mai multi ani, a relatat joi cotidianul croat Vecernji List, citat de agentia de presa HINA.Croatia a indeplinit toate cerintele tehnice pentru aderare, iar acum trebuie luata o decizie politica unanima, de catre toate statele membre ale Spatiului Schengen, ce cuprinde 26 de state europene intre care s-a renuntat oficial la prezentarea de pasapoarte si alte forme de control, la granitele interne, scrie Vecernji List.Potrivit ziarului croat, au circulat informatii ca aderarea Croatiei la Schengen ar putea fi inclusa pe agenda presedintiei slovene a Consiliului Uniunii Europene, in a doua jumatate a acestui an.Principalul avantaj al Croatiei este ca, in termeni geopolitici, nu se afla in apropierea marilor generatori de migratie ilegala. Or, aderarea Bulgariei si Romaniei la Spatiul Schengen ar insemna crearea unei legaturi terestre directe intre granita Turciei si restul Uniunii Europene, adica acele tari privite ca destinatii favorite pentru imigrantii ilegali, noteaza Vecernji List. Celalalt avantaj al Croatiei il reprezinta turismul: italienii, slovenii, cehii ar prefera sa poata trece granita mai lejer, fara controale, cand calatoresc catre si dinspre Croatia, mentioneaza ziarul citat.