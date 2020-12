Romanii vor putea calatori in Regatul Unit, cu cartea de identitate, doar in primele noua luni din 2021

La modul general, cetatenii romani vor putea calatori in scop turistic, de vizita sau pentru studii de scurta durata pe o perioada de pana la 6 luni dintr-un an in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord fara a avea nevoie de viza, in baza pasaportului sau a cartii de identitate aflate in curs de valabilitate."Cu privire la documentele de calatorie, subliniem ca cetatenii romani care NU au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit si vor dori sa vina in vizita la cei dragi, membri de familie sau prieteni sau in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie DOAR pana la data de 30 septembrie 2021. Dupa aceasta data, calatoria in Regatul Unit pentru aceste categorii de persoane va fi posibila doar cu pasaportul", a transmis Ambasada Romaniei la Londra.Ambasada Romaniei in Regatul Unit le recomanda tuturor romanilor care planuiesc sa calatoreasca in aceasta tara in 2021 sa aplice pentru pasaportul electronic la serviciile publice comunitare de pasapoarte din Romania.Romanii cu statutul de rezident obtinut in cadrul procedurii EU Settlement Scheme vor putea folosi pana la 31 decembrie 2025 cartea de identitate ca document de calatorie in Regatul Unit. Mai multe informatii privind conditiile de calatorie de la 1 ianuarie 2021 sunt disponibile la https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.Un alt aspect important este cel al asigurarilor medicale. Turistii romani, la fel ca toti cei care provin din statele membre UE, nu vor mai beneficia pe perioada vizitei in Regatul Unit de servicii de sanatate gratuite din partea sistemului medical britanic. De aceea, tuturor celor care doresc sa vina in vizita in Regatul Unit li se recomanda sa isi procure in prealabil o asigurare medicala/de calatorie personala corespunzatoare.La 1 ianuarie 2021 se incheie perioada de tranzitie de dupa retragerea din Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord devine tara terta, ceea ce inseamna ca vor interveni schimbari in relatiile de calatorie, munca, studiu, comert si alte domenii.Cetatenii romani care doresc sa vina in Marea Britanie dupa 1 ianuarie 2021 (la munca, la studii sau in vizita) trebuie sa se informeze in prealabil din surse oficiale, precizeaza Ambasada, adaugand ca le sta la dispozitie cu informatii sau raspunsuri.Citeste si: