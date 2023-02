Rromii si africanii, cei mai discriminati in UE

Actele discriminatorii in statele membre ale Uniunii Europene sunt mult mai larg raspandite decat se credea, arata un nou raport publicat miercuri.

Datele oficiale reprezinta doar varful icebergului, spune raportul, iar un numar foarte mare de incidente ramane neraportate, informeaza The Parliament.

Cel mai des se plang de discriminare rromii, jumatate dintre ei spunand ca au fost discriminati in ultimele 12 luni. Ei sunt urmati de cei originari din Africa Subsahariana, 41%, si nord-africani, 36%, arata studiul efectuat de agentia pentru drepturi fundamentale a UE (FRA).

Nord-africanii sunt cel mai discriminati in Italia si Franta (94% si respectiv 88%). Rromii se simt discriminati in Ungaria, Cehia, Slovacia si Grecia (intre 78% si 90%), iar romanii si albanezii in Italia (76-77%).

Studiul a fost facut pe 23.500 de imigranti si a aratat ca 55% dintre cei intervievati considera ca discriminarea pe criterii etnice este foarte raspandita.

37% au spus ca au fost chiar ei tintele unor acte de discriminare in ultimii ani si 12% au asistat la astfel de incidente. 80% au declarat, insa, ca nu au raportat astfel de incidente niciodata politiei.

Intrebati de ce nu s-au adresat autoritatilor, 64% au spus ca nu cred ca asta ar fi schimbat cu ceva situatia.

Cei care au facut acest raport cer guvernelor sa promoveze reclamarea actelor de discriminare si infractiunilor rasiste, sa aplice integral legile antidiscriminare si sa informeze minoritatile despre drepturile pe care le au.

