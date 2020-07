Rusia a ales Era Putin cu 77.02%. Opozitia acuza ca referendumul este o "enorma minciuna"

DUMNEZEU, CASATORIE, PENSII

SUCCES PE COMANDA

Rusii au validat cu 77.02% acest bloc de amendamente care, in afara de problema mandatelor presedintelui in functie, introduc totodata principiile conservatoare ale acestuia in Constitutie, potrivit unor rezultate dupa numararea voturilor in 61% din sectiile de votare, repartizate pe imensul teritoriu rus si difuzate de Comisia Electorala Centrala.Nu au existat niciodata indoieli cu privire la rezultatul scurinului - reforma a fost aprobata de Legiuitor la inceputul anului, iar noul text al Constitutiei este deja pus in vanzare in librarii.Vladimir Putin le-a cerut, marti, rusilor sa garanteze "stabilitatea, securitatea si prosperitatea" Rusiei, pe care se lauda ca a scos-o din haosul postsovietic.Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a vorbit, comentand rezultatele, despre "falsificare" si despre o "enorma minciuna", indemnandu-si sustinatorii sa se mobilizeze in viitoarele alegeri regionale din septembrie."Putin a umilit pe toata lumea (...). Chiar si in majoritatea tarilor din lumea a treia nu exista o asemnea rusine", a tunat el, acuzandu-l pe presedinte ca "vrea sa conduca Rusia pe viata".Navalnii considera ca "nu se va rezolva nimic fara sa se iasa in strada". Insa s-a abtinut sa indemne la manifestatii imediat.Scrutinul, prevazut initial in aprilie, a fost amanat din cauza pandemiei covid-19. In vederea evitarii unei afluente prea puternice la sectiile de votare, el s-a desfasurat in decurs de o saptamana, iar alegatorii au purtat masti de protectie si manusi.Cel mai controversat amendament este cel care ii acorda lui Putin optiunea a inca doua mandate, dupa terminarea celui actual, in 2024. Aceasta este o necesitate, considera el, pentru ca clasa politica nu trebuie sa se piarda intr-o "cautare a unor potentiali succesori".Acest lucru ii va oferi posibilitatea sa ramana la Kremlin pana in 2036, cand implineste 84 de ani. Alte amendamente consolideaza anumite prerogative prezidentiale.Revizuirea introduce in Constitutie principii conservatoare dragi presedintelui - credinta in Dumnezeu, casatoria rezervata heterosexualilor, invatamantul patriotic -, dar si grantii sociale, precum indexarea pensiilor.Iulia Zabolotova, o pensionara in varsta de 83 de ani, era entuziasmata de votul moscovit de miercuri. "Trebuie sa-l sustinem pe Putin, n-am trait niciodata mai bine decat cu el. El a scos tara din haos!".Serghei Lepnuhov, un jurist moscovit in varsta de 47 de ani, nu este de acord. "Nu trebuie sa fie atinsa Constitutia. Ea trebuie sa fie inalienabila (...), dar (Putin) vrea sa acapareze puterea si atunci a gasit o intrare prin dos. Este rusnos si nefericit".Un mic grup de moscoviti si-a manifestat nemultumirea in Piata Puskin, in centrul Moscovei, fara sa fie dispersat de politie, prezenta in numar mare si in pofida interdictiei adunarilor, impusa din cauza noului coronavirus, potrivit unor jurnalisti AFP.Votul a avut loc pe fondul scaderii popularitatii lui Putin, din cauza unei reforme a pensionarii denuntata si crizei covid-19. Din mai 2018 in iunie 2020, nivelul aprobarii politicii sale masurat de catre Institutul independent Levada a coborat de la 79 la 60%,Potrivit unor critici ai Kremlinului, puterea si-a multiplicat trucurile pentru a asigura un succes rasunator si o participare electorala puternica la scrutin - de exemplu printr-o loterie de cadouri pentru participanti si bonuri de cumparaturi pentru cei care au votat online.Aspectul cel mai insolit ar fi fost instalarea unor locuri de vot improvizate in exterior, in curti sau pe terenuri de joaca, fara prea mare respct al secretuluivotului si fara o supraveghere adecvata a urnelor.Scopul acestei manevre, considera opozitia, nu este sa protejeze electoratul de noul coronavirus, ci de a fabrica un rezultat pe comanda.Armata rusa s-a laudat cu o prezenta la urne de "99,991%" in randul personalului militar.ONG-ul Golos, specializat in observarea alegerilor si urat de autoritati, a semnalat peste 2.000 de incalcari ale regulilor electorale, precum presiuni ierarhice asupra functionarilor si salariatilor pentru ca acestia sa se duca la vot.Comisia Electorala nu a constatat, in ceea ce o priveste, "nicio infractiune serioasa" in timpul scrutinului.