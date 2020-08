Rusia a depasit 850.000 de cazuri de contaminare cu Covid-19 si anunta ca incepe o campanie de vaccinare in masa

Un vaccin tinut la secret

De asemenea, autoritatile ruse au anuntat decesul a 70 de persoane in ultimele 24 de ore.Numarul total al deceselor a ajuns la 14.128.Pe de alta parte, Rusia a anuntat ca se pregateste sa inceapa o campanie de vaccinare in masa impotriva coronavirusului de tip nou, in luna octombrie, a declarat sambata ministrul sanatatii, Mihail Murasko, transmite Reuters, care citeaza agentiile ruse de presa RIA si Interfax.Ministrul a explicat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat testele clinice ale vaccinului si ca se pregateste documentatia pentru inregistrarea acestuia.El a precizat ca primii vaccinati vor fi doctorii si profesorii.O sursa a declarat saptamana aceasta pentru Reuters ca primul potential vaccin din Rusia impotriva COVID-19, dezvoltat de o institutie de cercetare de stat, este de asteptat sa obtina avizele necesare in august, pentru a fi administrat la scurt timp dupa aceea lucratorilor din sanatate.Viteza cu care pregateste Rusia lansarea unui vaccin anti-COVID a starnit intrebari in unele media occidentale daca nu cumva Moscova pune prestigiul national inaintea stiintei si sigurantei, mai noteaza Reuters.In lume se lucreaza in momentul de fata la peste 100 de posibile vaccinuri menite sa opreasca pandemia de COVID-19. Cel putin patru dintre ele se afla in faza a treia de testare pe om, conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, trei in China si unul in Marea Britanie.