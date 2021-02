Rusia a inceput vaccinarea oamenilor fara adapost

"La noi sunt multe persoane care fac parte dintr-un grup de risc si este important ca acei oameni sa fie vaccinati", a declarat Taissia Souvorova, reprezentanta a ONG-ului Notchlejka.Facuta in cooperare cu autoritatile locale, vaccinarea oamenilor fara adapost ii va viza deocamdata doar pe cei care se afla in centrele ONG-ului.CITESTE SI: Croatia vrea sa cumpare vaccinul rusesc Sputnik V fara sa mai astepte aprobarea Uniunii Europene In Sankt Petersburg, oras cu o populatie de aproximativ 5 milioane de oameni, traiesc aproape 15.000 de persoane fara adapost.La Moscova , o initiativa similara cu cea de la Sankt Petersburg a fost lansata recent de un alt ONG, cu sprijinul autoritatilor locale.Campania de vaccinare a populatiei Rusiei a inceput in ianuarie. Rusia a dezvoltat trei vaccinuri: Sputnik V, EpiVacCorona si Kovivak, al treilea inregistrat in acest weekend.Pana in prezent, Rusia a inregistrat peste 4,16 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus. 83.293 de rusi au murit din cauza Covid-19.