Vladimir Putin a anuntat ca Rusia a prelungit embargoul asupra produselor alimentare occidentale

Decretul, semnat sambata de seful statului rus, extinde pana la 31 decembrie 2021 interdictia importarii in Rusia a produselor alimentare provenind in principal din Uniunea Europeana.Aceste masuri, luate in august 2014, se aplica majoritatii produselor alimentare provenind din tari care sanctioneaza Rusia pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea , in luna martie a aceluiasi an, si pentru sprijinul acordat separatistilor din estul Ucrainei.Acest embargo a fost prelungit deja de cinci ori, drept raspuns la extinderea sanctiunilor economice europene impuse Moscovei.La finalul lunii iunie, Uniunea Europeana a decis sa extinda cu sase luni sanctiunile economice contra Rusiei. UE nu recunoaste anexarea peninsulei Crimeea de Rusia in 2014, considerata o "incalcare a dreptului international".Citeste si: