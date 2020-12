Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse acuza SUA de "agresiune" in urma unor afirmatii cu privire la Nord Stream 2

Afirmatiile unui diplomat, care indemna la suspendarea proiectului conductei de gaze, reprezinta o "agresiune politica si o impotrivire ilegala" fata de conducta, sustine purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, intr-o postare sambata seara pe Facebook Insarcinatul cu afaceri american in Germania, Robin Quinville, declarase sambata pentru publicatia Handelsblatt:"Acum a venit timpul ca Germania si UE sa solicite un moratoriu la constructia conductei".In interventia sa, Zaharova a acuzat SUA ca incearca de zeci de ani sa submineze conductele rusesti in pofida tratatelor existente si a cerut Washingtonului sa respecte regulile internationale.Constructia conductei prin Marea Baltica a fost oprita la sfarsitul anului trecut din cauza amenintarilor americane cu sanctiuni, desi Rusia a spus ca va continua lucrarile de constructie de una singura.Nave de constructii rusesti au fost vazute duminica langa granita germano-daneza, unde sunt planificate lucrari pe o portiune de 2,6 kilometri a conductei.Autoritatile germane au autorizat constructia pana la sfarsitul acestui an.Conducta Nord Stream 2, aproape terminata, este destinata sa dubleze livrarile rusesti de gaze naturale pe sub Marea Baltica spre Germania, cea mai mare economie din Europa.Oponentii conductei, intre care SUA, Polonia si Ucraina , sustin ca aceasta va oferi Rusiei va prinde in menghina Germania, in timp ce guvernul german spune ca ea va asigura o aprovizionare directa si sigura cu energie