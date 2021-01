Vladimir Putin a ordonat guvernului de la Moscova sa analizeze posibilitatea emiterii unor certificate de vaccinare pentru calatoriile in strainatate

Potrivit aceluiasi document, guvernul rus a primit si sarcina de a se asigura ca astfel de certificate vor fi recunoscute pe plan international. Rusia , care ocupa locul al patrulea in topul tarilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19 din lume, are sperante mari legate de mai multe vaccinuri produse pe plan intern. Rusia a inceput luna trecuta o campanie de vaccinare in masa impotriva acestei boli.Peste 800.000 de persoane au fost deja inoculate in Rusia si peste 1,5 milioane de doze de vaccin au fost expediate in teritoriu, a anuntat sambata ministrul rus al Sanatatii, Mihail Murasko.De la 1 ianuarie, persoanele inoculate in Rusia vor primi un certificat electronic de vaccinare, a anuntat agentia de presa TASS, care l-a citat pe ministrul Murasko. Ministerul Sanatatii de la Moscova a infiintat o baza de date cu rezidentii rusi care se vaccineaza impotriva maladiei COVID-19, a raportat TASS.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu recomanda tarilor lumii sa emita "pasapoarte de imunitate" pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19, dar analizeaza posibilitatea implementarii unor certificate electronice de vaccinare si lucreaza in prezent la un studiu-pilot pe aceasta tema in Estonia.Luni dimineata, Rusia a raportat alte 23.351 de cazuri de infectare cu noul coronavrius in ultimele 24 de ore, inclusiv 3.591 la Moscova, iar bilantul total al infectarilor cu SARS-CoV-2 a ajuns in aceasta tara la 3.260.138 de cazuri.Autoritatile ruse au confirmat luni si alte 482 de decese, in timp ce bilantul total al victimelor a urcat la 58.988.Citeste si: