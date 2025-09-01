Rusia cere embargo asupra armamentului ofensiv cu destinatia Georgia

Miercuri, 08 Octombrie 2008, ora 13:32
570 citiri
Rusia cere embargo asupra armamentului ofensiv cu destinatia Georgia

Rusia va cere un embargo "imediat" asupra armelor ofensive cu destinatia Georgia, in cursul discutiilor programate pentru 15 octombrie la Geneva cu privire la securitatea din regiunile separatiste.

"Impunerea unui embargo asupra importului de arme pentru regimul georgian in exercitiu ar fi o solutie ideala pentru problema securitatii si, ca masura imediata, trebuie impus un embargo international asupra armelor ofensive cu destinatia Georgia", a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, relateaza AFP.

"In conformitate cu planul Medvedev-Sarkozy, aceasta chestiune este esentiala in discutiile internationale cu privire la securitatea regiunilor separatiste georgiene, Abhazia si Osetia de Sud, care vor avea loc la 15 octombrie", a adaugat ministrul rus.

Aceste discutii, care se vor concentra pe modalitatile de asigurare a securitatii si stabilitatii in regiune, ca si pe problema refugiatilor, sunt prevazute in acordul semnat la 8 septembrie intre presedintele francez, Nicolas Sarkozy, care asigura presedintia UE, si omologul sau rus, Dmitri Medvedev.

Rusia a recunoscut la 26 august independenta teritoriilor separatiste georgiene, dupa conflictul declansat la 7 august, in replica la incercarea autoritatilor georgiene de preluare a controlului asupra Osetiei de Sud.

Lituania a instalat „dinți de dragon” la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad. „Este vorba despre o măsură de precauție” VIDEO
Lituania a instalat „dinți de dragon” la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad. „Este vorba despre o măsură de precauție” VIDEO
Lituania a încheiat instalarea unor ”dinți de dragon” la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad, anunță Ministerul lituanian al Apărării, relatează Euronews. 🇱🇻 🇷🇺 🌐...
Președintele Ilham Aliev provoacă Moscova. A calificat aderarea Azerbaidjanului la URSS drept o „invazie și ocupație rusă”
Președintele Ilham Aliev provoacă Moscova. A calificat aderarea Azerbaidjanului la URSS drept o „invazie și ocupație rusă”
Într-un moment de tensiuni regionale în creștere și reașezări geopolitice subtile, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a ales să meargă direct împotriva uneia dintre...
#Rusia, #Georgia, #embargo, #armament, #ofensiv , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a scos pe Chiriches in minutul 29 + Ce ii pregateste dupa CFR - FCSB
ObservatorNews.ro
Cat costa "strictul necesar" pentru inceputul anului scolar. Parintii scot din buzunar sume uriase
DigiSport.ro
FCSB a ratat marea lovitura: 18.600.000 de euro! Anuntul facut de UEFA

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Politicienii din a patra cea mai mare țară din lume renunță la unele beneficii pentru a pune capăt protestelor naționale violente
  2. Europa are un plan „destul de precis” pentru a trimite trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen
  3. SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
  4. Panică la malul mării. O mină marină de contact a fost descoperită pe plajă la Vadu
  5. Cinci măsuri concrete pentru reducerea facturilor la energie ale românilor. Propunerea Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie
  6. Răgazul oferit de Trump lui Putin pentru pace în Ucraina se apropie de sfârșit. Zelenski: „Contăm pe o poziție fermă a SUA”
  7. Îngrijorarea unui cunoscut general român: „America se retrage subtil din NATO, atât timp cât Trump încearcă să predea UE problema securității”
  8. Viva Verdis. Un tânăr declară fondarea unei „țări” într-o zonă neadministrată dintre Serbia și Croația
  9. Sfidare la adresa lui Donald Trump. Primarul din Chicago, Brandon Johnson, se opune planului de a desfășura agenți federali în oraș
  10. Armata fantomă din Crimeea. Rețeaua Ateș, grupul de rezistență care sabotează mașinăria de război a Kremlinului