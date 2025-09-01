Rusia cere embargo asupra armamentului ofensiv cu destinatia Georgia

Rusia va cere un embargo "imediat" asupra armelor ofensive cu destinatia Georgia, in cursul discutiilor programate pentru 15 octombrie la Geneva cu privire la securitatea din regiunile separatiste.

"Impunerea unui embargo asupra importului de arme pentru regimul georgian in exercitiu ar fi o solutie ideala pentru problema securitatii si, ca masura imediata, trebuie impus un embargo international asupra armelor ofensive cu destinatia Georgia", a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, relateaza AFP.

"In conformitate cu planul Medvedev-Sarkozy, aceasta chestiune este esentiala in discutiile internationale cu privire la securitatea regiunilor separatiste georgiene, Abhazia si Osetia de Sud, care vor avea loc la 15 octombrie", a adaugat ministrul rus.

Aceste discutii, care se vor concentra pe modalitatile de asigurare a securitatii si stabilitatii in regiune, ca si pe problema refugiatilor, sunt prevazute in acordul semnat la 8 septembrie intre presedintele francez, Nicolas Sarkozy, care asigura presedintia UE, si omologul sau rus, Dmitri Medvedev.

Rusia a recunoscut la 26 august independenta teritoriilor separatiste georgiene, dupa conflictul declansat la 7 august, in replica la incercarea autoritatilor georgiene de preluare a controlului asupra Osetiei de Sud.

