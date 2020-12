Moscova sub presiune - politica lui Joe Biden fata de Rusia (DW)

Oameni experimentati la Washington

Moscova are nevoie de Beijing

Soimul Biden

"Noi sanctiuni" se afla in sacul Unchiului Sam, deghizat in Mos Craciun, destinate KremlinuluiLa sfarsitul anului 2020, Rusia este mai izolata ca niciodata de la destramarea Uniunii Sovietice. Moscova se afla intr-o disputa cu majoritatea vecinilor sai europeni, cu exceptia dictatorului din Belarus, Alexandr Lukasenko.Neincrederea acestor state are cu siguranta si motive istorice, dar ea este mai mult o reactie la politica externa a Moscovei, pe care viitorul secretar de stat american Anthony Blinken o catalogheaza drept "agresiva", "instabila" si "aventuroasa". Acesta doreste tragerea la raspundere a Kremlinului pentru "actiunile sale periculoase", precum desfasurarea trupelor rusesti in Ucraina sau sprijinul acordat regimului Assad in Siria Moscova continua sa reactioneze cu calm la astfel de anunturi, insa acest lucru se va schimba daca Washingtonul va strange si mai mult surubul sanctiunilor in 2021. SUA nu au impus inca sanctiuni in reactie la otravirea opozantului rus Alexei Navalnii. Totodata, americanii vor sa faca presiuni suplimentare pentru a preveni finalizarea gazoductului Nord Stream 2.Cei mai multi membri ai noii administratii americane nu sunt catusi de putin incepatori, ci au lucrat pentru administratia Obama si dispun - la fel ca insusi viitorul presedinte Joe Biden - de experienta in relatia cu Vladimir Putin. Washingtonul refuza sa imparta lumea in sfere de influenta, asa cum a facut-o in timpul Razboiului Rece.Aceasta inseamna ca, daca majoritatea populatiei din Belarus vrea sa scape de dictatorul Lukasenko, Moscova nu ar trebui sa se amestece. Acelasi lucru este valabil si pentru posibila aderare a Georgiei la NATO . SUA va contracara influenta ruseasca ori de cate ori va putea, iar Moscova nu prea poate face nimic.Rusia va slabi din ce in ce mai mult de-a lungul anilor, Kremlinul nereusind in ultimii ani sa rezolve unele probleme. Anuntata de Putin, modernizarea economiei bate pasul pe loc. Profiturile bancilor rusesti si ale altor companii se topesc. Tara continua sa traiasca din exportul de materii prime. Specialisti rusi bine pregatiti continua sa emigreze. Salariile reale scad de ani de zile, iar capitalul care pleaca din Rusia valoareaza miliarde!In acelasi timp, investitiile companiilor straine sunt si ele in scadere. Pentru rusii obisnuiti, interventiile militare din Ucraina, Siria sau Libia nu sunt decat o slaba consolare. Ivan Ivanovici, cetateanul obisnuit, nu se alege cu nimic de pe urma propagandei patriotice intretinute de presa controlata de stat.Kremlinul isi va reconsidera abordarea numai daca e nevoit. In context, Washingtonul si Europa se pregatesc pentru o confruntare pe termen lung. Insa exista cu siguranta si probleme pentru rezolvarea carora vestul va coopera cu Moscova: lupta impotriva terorismului international, restabilirea acordului cu Iranul ori chestiunile climatice. Totusi, principiul de baza, care stabileste ca Rusia este un adversar, se mentine.Cum va proceda Rusia? Macar din motive economice, Moscova trebuie sa se bizuie si mai accentuat pe China . Rolurile sunt clar stabilite: gigantul economic China si, de cealalta parte, partenerul rus aflat in dificultate. Puterea militara a Rusiei schimba prea putin aceste coordonate de politica externa.Alianta NATO este cu mult mai puternica. Mai ales acum, cand Biden si europenii vor sa colaboreze mai strans in planul politicii externe. Desi este izolata, Moscova isi romanteaza situatia, dupa cum lesne s-a observat la conferinta de presa anuala a lui Vladimir Putin, care se pare ca a pierdut demult contactul cu realitatea.In lumea moderna, puterea este definita in primul rand din punct de vedere economic. Or, din aceasta perspectiva, se vede limpede durerea Rusiei. Desigur, si Occidentul sufera din pricina pandemiei. Insa, la scurta vreme dupa incheierea acesteia, va urma un puternic reviriment economic. Intre timp, chiar daca Europa si SUA tiparesc euro si dolari din rasputeri, increderea la nivel mondial in puterea lor economica ramane puternica.La fel de adevarat este ca Joe Biden, in calitate de senator si vicepresedinte, a contribuit la luarea multor decizii gresite. Sa ne amintim doar de interventiile americane in Libia si Irak . In Partidului Democrat, el a fost intotdeauna unul dintre soimii politicii externe. Peste cateva saptamani va fi presedinte, avand sansa de a arata ca a invatat din greselile trecutului.