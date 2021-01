Rusia pregateste cel putin inca trei vaccinuri anti-COVID. Unul este prezentat cu eficienta de 100%

Explicatiile rusilor

Premierul rus Mihail Misustin anunta de la sfarsitul lunii martie 2020 ca diferite institute din Rusia pregatesc nu mai putin de 6 tipuri de vaccin impotriva noului coronavirus.Dupa lansarea pe piata a vaccinului Sputnik V, ce a fost dezvoltat de produs de Centrul Gamaleia, cel mai avansat dintre noile proiecte aflate in derulare este cel al vaccinului EpiVacCorona.Acest vaccin este "100% eficient", conform testelor preliminare, arata Agentia sanitara rusa (Rospotrebnadzor), citata marti de Reuters. Datele, bazate pe testele clinice din faza I si II, au fost date publicitatii cu putin timp inainte de demararea unei celei de-a III-a faze de testare, care in mod normal implica participarea a mii de voluntari umani si un grup placebo pentru comparatie."Eficienta vaccinului este compusa din eficienta sa imunologica si eficienta sa de preventie", arata Rospotrebnadzor. "Conform rezultatelor primelor doua faze ale testelor clinice, eficienta imunologica a vaccinului EpiVacCorona este de 100%".Primele doua faze de testare s-au concentrat asupra sigurantei, reactogenitatii si imunogenitatii vaccinului candidat. Aceste faze au fost desfasurate pe un grup de 100 de voluntari cu varsta intre 18 si 60 de ani.Rusia a inceput testarea pe scara larga a vaccinului EpiVacCorona, care este dezvoltat de Institutul Vector din Novosibirsk, in luna noiembrie. EpiVacCorona va putea fi folosit pentru imunizarea in masa a populatiei incepand din luna martie, daca faza a treia de testare se va incheia cu concluzii pozitive, conform vicepremierului Tatiana Golikova, citata de agentia Interfax.Un alt vaccin impotriva noului coronavirus, unul cu administrare intranazala (sub forma unor picaturi), ce este dezvoltat de Institutul Smorodintev pentru cercetari ale afectiunilor gripale din Sankt Petersburg, si-ar fi demonstrat eficienta si siguranta in testele preclinice, conform declaratiilor oferite luni de un reprezentant al institutului pentru agentia rusa TASS."Institutul de cercetare asupra gripei Smorodintev, apartinand Ministerului rus al Sanatatii, continua testele preclinice ale vaccinului sau impotriva COVID-19. Pana in prezent, am obtinut rezultate pozitive in ceea ce priveste siguranta (acestui vaccin) si eficienta sa imunogenica. Testele desfasurate vizeaza eficienta vaccinului impotriva noului coronavirus pe diferite modele animale", a declarat purtatorul de cuvant.Conform reprezentantilor institutului, mai noteaza TASS, este vorba despre un vaccin anticoronavirus bazat pe virusul gripal. Un virus gripal atenuat este folosit ca vector pentru a introduce in organism proteine ale coronavirusului si pentru a declansa un raspuns imunitar. Vaccinul va fi aplicat sub forma de picaturi nazale sau spray nazal. Testele preclinice se vor incheia in mai 2021.In luna octombrie 2020 presedintele Vladimir Putin vorbea si despre un nou vaccin dezvoltat de Centrul Ciumakov al Academiei de Stiinte din Rusia. Acest vaccin poate fi asteptat in februarie, in prezent aflandu-se in faza de studii clinice. Particularitatea sa este ca nu este fabricat din antigeni individuali, ci dintr-un intreg virus inactivat. Acesta este ceea ce ii va permite sa ofere unei persoane vaccinate un set complet de anticorpi si, prin urmare, cea mai larga protectie posibila impotriva bolii.O tara cu aproape 150 de milioane de locuitori, Rusia a raportat 3.612.800 de cazuri de infectie cu noul coronavirus, fiind plasata pe locul patru in lume dupa numarul de cazuri. Numarul total al deceselor raportate de Rusia este de 66.623.