Rusia: Putin isi da termen pana in 2030 sa reduca saracia, cu sase ani mai mult decat a promis la inceputul mandatului

Acest decret privind "obiectivele dezvoltarii Rusiei pana in 2030", publicat de Kremlin, stabileste obiectivul "reducerii nivelului saraciei la jumatate fata de 2017".La realegerea sa, in 2018 - al patrulea mandat, care trebuia sa fie ultimul sau mandat - Putin a stabilit deja acest obiectiv, insa la orizontul lui 2024.Insa, la putin timp dupa aceea, Guvernul sau a anuntat o crestere a TVA si o crestere a varstei pensionarii - foarte prost primita -, in contextul in care batranii traiesc intr-o mare saracie.Aceste masuri au condus la o scadere a corei popularitatii liderului de la Kremlin.Noile obiective anuntate marti apar in urma adoptarii unei reforme constitutionale controversate care il autorizeaza pe Putin sa efectueze alte doua mandate, pana in 2036, cand urmeaza sa aiba varsta de 84 de ani.Sperantele afisate de Rusia in vederea redresarii economiei sale au fost afectate anul acesta de o criza petroliera si de pandemia covid-19."Conditiile economice internationale sunt foarte, foarte defavorabile, iar aceste obiective ambitioase sunt stabilite in pofida acestui lucru", a declarat marti, intr-o conferinta de presa, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.O "reajustare" este necesara, a anuntat el.Kremlinul a justificat prin criza mondiala abandonarea obiectivului din 2018 de a transforma Rusia in una dintre primele cinci economii mondiale."Obiectivele trebuie sa fie realizate, pot fi atinse", a apreciat Peskov.In decretul de marti, Putin stabileste de asemenea obiectivul "asigurarii unei cresteri durabile a populatiei" si "cresterea sperantei de viata la 78 de ani".Speranta de viata, mai ales a barbatilor, ramane slaba in Rusia, in pofida faptului ca a crescut in ultimii ani, iar tara se confrunta in continuare cu un important declin democgrafic.Rusia a pierdut peste cinci milioane de locuitori din 1991 - o consecinta a gravei crize demografice care a urmat caderea URSS.Putin are totodata ambitia de a crea un sistem de triere a deseurilor si o "crestere cu cel putin 70%" a exporturilor de produse, altele decat hidrocarburi - de care bugetul rus depinde in continuare foarte puternic.