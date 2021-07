Kremlinul, avertisment direct catre Londra in privinta Crimeei. "Relatiile dintre noi sunt intr-o stare cvasi-inghetata"

'Atat la nivelul presedintelui Rusiei, cat si la alte niveluri s-a spus in repetate randuri ca partea rusa va lua masuri adecvate in cazul unei incalcari a frontierei de stat maritime ruse. Prin urmare, de fiecare data cand frontiera de stat rusa va fi incalcata, vor fi luate masurile care se impun', a insistat Peskov, adaugand ca granicerii vor actiona conform instructiunilor in cazul incalcarii frontierei de stat si, desigur, se va recurge la toate instrumentele diplomatice.Intrebat daca exista posibilitatea de a fi evitate excesele, purtatorul de cuvant al Kremlinului a raspuns: 'Pur si simplu nu trebuie incalcata frontiera de stat a Federatiei Ruse, mai ales intr-un mod absolut provocator'.Peskov a mai spus ca Moscova si Londra nu au in prezent consultari cu privire la trecerea navelor prin Marea Neagra. "Nu, nu exista consultari. De fapt, relatiile dintre noi sunt intr-o stare cvasi-inghetata", a spus el.Dominic Raab declarase miercuri, comentand recentele actiuni ale distrugatorului britanic Defender in apropiere de coasta Crimeii, ca nava britanica a urmat cea mai scurta ruta directa recunoscuta la nivel international, iar Marea Britanie "avea tot dreptul sa efectueze o astfel de traversare pasnica prin apele teritoriale ale Ucrainei, in conformitate cu dreptul international". Londra va continua sa actioneze intr-un mod similar si pe viitor, a spus Raab, citat de TASS.La 23 iunie, Ministerul rus al Apararii a anuntat ca un distrugator britanic a intrat in apele teritoriale ale Federatiei Ruse in zona Capului Fiolent din langa Crimeea . Militari si graniceri rusi au executat foc de avertisment pentru a atentiona distrugatorul britanic, versiune infirmata de Londra. Marea Britanie nu recunoaste anexarea Crimeii de catre Rusia, prin urmare apele din jurul Crimeii sunt ucrainene si nu rusesti, a fost raspunsul autoritatilor britanice.In acelasi timp, Rusia monitorizeaza cu atentie desfasurarea exercitiilor Sea Breeze 2021. Miercuri, Flota rusa din Marea Neagra a anuntat ca supravegheaza nava de patrulare spaniola Rayo, care intrase in cursul zilei in apele Marii Negre pentru a participa la respectivele manevre, potrivit EFE si Interfax.Manevrele Sea Breeze reunesc anul acesta cel mai mare numar de trupe din istoria sa, cu peste 30 de tari participante, intre care Ucraina Canada , Regatul Unit, Olanda si Turcia , implicand 5.000 de militari, 32 de nave si 40 de avioane.Marina ucraineana si Flota a 6-a a SUA coordoneaza aceste exercitii, desfasurate din 1997, a caror importanta a crescut de la anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia in 2014. Manevrele Sea Breeze 2021 , a caror anulare fusese ceruta de Ambasada Rusiei din SUA pentru a se evita noi incidente, sunt programate sa dureze pana la sfarsitul lunii iulie si constau in exercitii de razboi amfibiu, manevre terestre, operatiuni de blocada maritima, aparare aeriana, integrarea operatiunilor speciale, lupte antisubmarin si actiuni de cautare si salvare.Mai devreme, Ministerul rus al Apararii a declarat ca doua avioane de vanatoare Su-30 au fost ridicate marti seara de la sol pentru a impiedica un avion de recunoastere american de tipul Boeing P-8 Poseidon sa se apropie de granita rusa in Marea Neagra, potrivit RIA Novosti."In seara zilei de 6 iulie, dispozitivele rusesti de control aerian peste apele neutre ale Marii Negre au detectat o tinta aeriana care se apropia de granita de stat rusa', citeaza agentia de presa mentionata un comunicat al institutiei de aparare de la Moscova. Doua avioane Su-30 au identificat tinta aeriana ca fiind un Boeing P-8 Poseidon si au escortat-o pana la indepartarea acesteia, se mai spune in text.Totodata, bombardiere rusesti cu raza lunga de actiune de tipul Tu-22M3, insotite de avioane Su-30M2, au efectuat un zbor peste apele neutre din Marea Neagra in cadrul unei misiuni ce a durat cinci ore, dupa cum a informat Ministerul rus al Apararii, citat de TASS.