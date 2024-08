Rusia va ajuta China sa construiasca doua reactoare nucleare

Rusia a semnat, marti, un acord prin care s-a angajat sa ajute China sa construiasca doua reactoare nucleare si o unitate de imbogatire a uraniului pe coasta estica a Chinei, au anuntat oficiali din industrie, transmite Reuters.

Rusia va ajuta China sa construiasca cea de-a patra unitate de imbogatire a uraniului prin centrifugare, pentru a produce uraniu slab imbogatit, ce va putea fi folosit in centralele civile, a anuntat compania nucleara ruseasca de stat Techsnabexport.

De asemenea, antreprenorul de constructii, Atomstroiexport, a semnat un acord de construire a doua reactoare in cadrul centralei Tianwan din provincia Jiangsu, unde Rusia a incheiat deja in acest an constructia altor doua reactoare, se arata intr-un comunicat Atomstroiexport, potrivit caruia "Centrala Tianwan a devenit un exemplu de cooperare benefica dintre China si Rusia in domeniul energiei nucleare".

In timp ce Vladimir Putin (foto), seful de stat al celui de-al doilea exportator de petrol la nivel mondial, considera ca nivelul de cooperare cu China este la cel mai inalt nivel din istorie, presedintele chinez, Hu Jintao, il descrie pe Putin ca pe un "bun prieten".

Rusia are legaturi puternice cu guvernul de la Beijing in dorinta de a majora exportul de petrol, gaze si produse nucleare catre China, dorind astfel sa asigure cererea de energie a economiei sale in expansiune rapida.

