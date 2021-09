O tânără călătorește prin Rusia cu o ursoaică pe locul pasagerului din dreapta. Cele două dorm și pescuiesc împreună FOTO

Curajoasa femeie este Veronika Dichka, din Novosibirsk, Rusia și are 24 de ani.Tânăra spune că ea și ursoaica, pe care a numit-o Toptyzhka, au mai mers împreună cu mașina și că nu a folosit niciodată o cușcă pentru animal, potrivit Digi 24. De altfel, tânără afirmă că are o pușcă la ea de fiecare dată.Veronika povestește că în timp ce călătorește cu mașina, ursoaica este calmă și că uneori îi place să se joace trăgând de centura de siguranță.De altfel, pe contul său de Instagram, tânăra rusoaică are nenumărate fotografii cu ursoaica.