Ryanair si Wizz Air au raportat scaderi semnificative ale numarului de pasageri transportati. In decembrie 2020, scaderi si de peste 80% fata de anul precedent

Operatorul aerian irlandez Ryanair a transportat luna trecuta doar 1,9 milioane de pasageri, un declin de 83% fata de 11,2 milioane in decembrie 2019. Compania a operat in decembrie 22% din programul normal de zbor, la un factor de incarcare de 73% (numarul scaunelor care sunt ocupate la fiecare zbor).Compania Wizz Air, cu sediul la Budapesta, a transportat luna trecuta 665.722 pasageri, o scadere de 80% fata de 3,3 milioane in decembrie 2019, la un factor de incarcare de 56%, fata de 89% in urma cu un an.Luna trecuta, Wizz Air a lansat sase rute noi, de la bazele sale din Doncaster Sheffield, aeroporturile londoneze Gatwick si Luton, catre destinatii din Turcia , Bulgaria, Spania si Grecia.Marti, la Bursa de la Londra actiunile Ryanair au scazut cu 0,9%, la 15,25 euro, in timp ce titlurile Wizz Air inregistrau un declin de 0,6%, la 4.448 penny.Ryanair si Wizz Air sunt prezente pe piata din Romania.