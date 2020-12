S-a descifrat enigma monolitilor. Cine i-a produs si cat costa un exemplar. Si in Romania a ajuns unul

Primul asemenea obiect a fost descoperit intr-un desert american, iar al doilea chiar la noi in tara, langa orasul Piatra-Neamt. Intre timp, monolitii au mai aparut si in alte state ale lumii. Daca la inceput se vorbea chiar de extraterestri, se pare ca explicatia e una cat se poate de umana.Este vorba despre un grup de artisti, probabil sculptori, din statul american New Mexico, reuniti sub numele de The Most Famous Artist, care s-au specializat pe producerea ciudatelor bucati de fier. La un moment dat a existat chiar si o pagina de Instagram a acestora, insa ea a fost stearsa dupa ce identitatea lor a fost scoasa la lumina de jurnalistii de la New York Times. Interesant e si faptul ca monolitii au fost vanduti de respectivii artisti la pretul de 37.000 de euro bucata.Citeste si: Studentii si studentele de la Cambridge au pozat nud. Pictorial sexy de senzatie. Cine a fost marea castigatoare