Sapte morti in urma coliziunii unor avioane usoare, in Alaska

Intr-unul din avioanele implicate in coliziunea survenita vineri dimineata (ora locala) in apropiere de aeroportul din Soldotna, la circa 100 km sud-vest de orasul Anchorage se afla o singura persoana, iar in celalalt sase, a precizat Departamentul pentru siguranta publica din Alaska.O singura persoana a supravietuit initial accidentului, dar a decedat in timpul transportului la spital, au mentionat autoritatile.In avionul cu un singur ocupant se afla legislatorul Gary Knopp, in varsta de 67 de ani, care era intre altele si instructor de zbor, in timp ce patru din celelalte victime erau persoane tinere, in varsta de circa 20 de ani.Administratia federala pentru aviatie si Consiliul national pentru securitatea transporturilor din SUA au lansat o ancheta pentru a clarifica circumstantele coliziunii, mentioneaza Xinhua.