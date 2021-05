Cel putin sapte morti si 14 raniti la Kabul, dupa ce zeci de masini au luat foc. Incendiul s-a declansat la un camion-cisterna

Incendiul a izbucnit sambata noaptea in nordul capitalei, in cartierul Shakar-Dara, unde se afla autostrada care face legatura intre Kabul si provinciile din nordul tarii, a informat duminica, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tariq Arian."Incendiul s-a declansat la un camion-cisterna cu combustibil si apoi s-a extins la alte camioane si la o benzinarie", a explicat sursa citata, care a precizat ca toate camioanele pot intra in oras doar dupa orele 21:00 si dupa primirea unui permis."In urma incendiului de noaptea trecuta, echipele noastre au gasit sapte corpuri carbonizate si 14 raniti", a mentionat Arian, care a precizat ca zeci de camioane, printre care si mai multe camioane-cisterna pline cu combustibil, au fost complet distruse.Chiar si duminica dimineata de la locul dezastrului continua sa iasa fum, iar din multe dintre vehicule nu a mai ramas decat caroseria carbonizata.Arian a tinut sa precizeze ca incendiul "nu a fost un atac terorist".