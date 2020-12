Drama de proportii in Egipt. Sapte pacienti COVID, morti intr-un incendiu la un spital din Cairo

Alte cinci persoane au fost ranite in incendiu, care a izbucnit la un spital in orasul Obour, situat in apropiere de capitala.Cauzele incendiului nu au fost stabilite imediat, iar "parchetul a deschis o ancheta", potrivit surselor citate.Pompieri au fost trimisi sa intervina si au controlat incendiul, scrie presa locala.Egiptul, o tara cu 100 de milioane de locuitori, a inregistrat in mod oficial 130.000 de contaminari cu noul coronavirus si peste 7.300 de morti din cauza covid-19.Pandemia a pus la grea incercare infrastructurile si sistemul de sanatate egiptean, imbatranite si coplesite de numarul mare de cazuri.Sindicate ale personalului medical au avertizat cu privire la posibilitatea unei prabusiri totale a sistemului sanitar.Un incendiu a avut loc la un spital din Alexandria (nord), in iunie, soldat cu moartea a sapte pacienti cu covid-19 si ranirea altor sapte.CITESTE SI: