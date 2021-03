Sase morti, dupa o defectiune la sistemul de oxigenare intr-un spital ce trata pacienti bolnavi de Covid-19, in Iordania

Potrivit sursei citate, nu se stie momentan ce a cauzat aceasta defectiune in terapie intensiva, unitati de maternitate si sectii de coronavirus in noul spital guvernamental Salt, la vest de capitala Amman.Ministrul Sanatatii, Nathir Obeidat, a vizitat spitalul si s-a intalnit cu personalul, in timp ce fortele de securitate au inconjurat zona pentru a preveni probleme intre rudele pacientilor.Iordania se confrunta cu o crestere a infectiilor COVID-19 atribuite in principal transmiterii rapide a variantei britanice a virusului. Iordanienii au anuntat saptamana trecuta masuri mai stricte pentru a reduce raspandirea COVID-19 si au reimpus un lockdown complet vinerea.