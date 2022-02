Satelitul american ar urma sa se prabuseasca la sfarsitul lui februarie

"La sfarsitul lunii februarie - inceputul lunii martie" sunt estimarile Pentagonului in legatura cu data la care se va prabusi satelitul american pe cale sa iasa de pe orbita, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant Bryan Whitman, potrvit AFP.

Totusi, Whitman a refuzat sa ofere detalii asupra unui posibil loc al impactului si nu a faut nici precizari asupra tipului de satelit despre care este vorba.

"Suntem la curent, urmarim situatia, ne luam in serios obligatiile ce tin de spatiu, care este crucial pentru apararea nationala americana", a subliniatWhitman.

Totusi, el a spus ca "sunt urmarite toate obiectele facute de om si aflate pe orbita in jurul Pamantului" si ca "in ultimii 50 de ani, mai multe de 17.000 dintre ele au revenit in atmosfera".

In ultimii ani, NASA a adus in siguranta pe Pamant mai multi stateliti, iar in anul 2000, agentia spatiala a dirijat Compton Gamma Ray Observatory, care s-a prabusit in Pacific.

Ads