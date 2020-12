Scadere abrupta a numarului de infectari in Franta. Cand incepe campania de vaccinare

Numarul de cazuri este in scadere mare, dupa cele 20.262 anuntate vineri.Insa numarul persoanelor spitalizate a crescut cu 85 si a ajuns la 24,477.Bilantul total al deceselor este de 62,573.La fel ca in cele mai multe tari din UE, campania de vaccinare in Franta incepe duminica.CITESTE SI: