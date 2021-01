Scandal in Polonia dupa ce mai multe celebritati au fost vaccinate anti-COVID. Cantareata Magda Umer: "Nu am luat locul nimanui"

Magda Umer: "Nu am rugat pe nimeni sa se vaccineze impotriva Covid-19"

"Pe 4 ianuarie va incepe o inspectie detaliata in unitatile legate de Universitatea de Medicina din Varsovia (WUM)", a anuntat ministrul sanatatii polonez Adam Niedzielski.Acesta a adaugat ca vor exista consecinte daca se ajunge la concluzia ca in procesul de calificare pentru vaccinare a fost folosit "criteriul privilegiului".Potrivit WUM, care a administrat dozele de vaccin in cauza, 18 "personalitati binecunoscute in domeniul artei si culturii" au fost vaccinate joi contra COVID-19."Nu am rugat pe nimeni sa se vaccineze impotriva Covid-19. Asta mi s-a cerut, sa fac ca parte din programul de popularizarea vaccinarilor. De asemenea, s-a precizat ca nu iau locul nimanui, ca lupta pentru fiecare persoana vaccinata este acum prioritate nationala si a serviciilor de sanatate.La urma urmei, mijloacele de transmisie in masa, chiar si Biserica, apeleaza constant la indecisi si asupritori prea putini oameni dispusi sa castige impotriva pandemiei in tara noastra. Ni s-a spus ca devenim ambasadori ai actiunilor nobile. Am fost de acord cu gandul ca fac bine, si s-a dovedit ca s-a inteles invers. Imi pare foarte rau pentru asta, dar inca sper ca nu am gresit cu nimic. Salutari celor interesati - Magda"Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat sambata ca "respectarea regulilor privind ordinea de vaccinare este o expresie a respectarii normelor de solidaritate sociala"."Relatarile din presa despre celebritati care s-au vaccinat si au sarit peste rand sunt un adevarat scandal. Nu exista nicio justificare pentru incalcarea regulilor. Fiecare doza de vaccin administrata prin incalcarea programului este o doza care ar fi putut merge catre cei care au cel mai mult nevoie de ea", a subliniat Morawiecki.Polonia a inregistrat sambata 6.945 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, ceea ce aduce numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus la 1.312.780. Pana in prezent in aceasta tara au murit din cauza COVID-19 un numar de 29.058 de persoane. Saptamana trecuta, o asistenta medicala in varsta de 52 de ani din Varsovia a devenit primul cetatean polonez vaccinat impotriva noului coronavirus.Citeste si: