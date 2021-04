Scandal pe vaccinul Sputnik. Rusia cere Slovaciei sa ii returneze dozele pentru ca ar fi incalcat clauzele contractului

Agentia de reglementare a medicamentelor din Slovacia a anuntat, joi, ca loturile de vaccinuri Sputnik V pe care le-a primit difera de cele evaluate de cercetatorii internationali si de agentia de reglementare europeana, conform Reuters Slovacia a importat 200.000 de doze din vaccinul Sputnik in urma cu o luna, al doilea stat membru al Uniunii Europene care a facut o astfel de comanda, dupa Ungaria, desi serul dezvoltat la Moscova nu are inca aprobarea autoritatilor de reglmentare europene.Slovacia nu a inceput inca administrarea vaccinului, desi l-a inregistrat ca medicament, iar ministerul sanatatii slovac a cerut o evaluare din partea agentiei de reglementare a tarii.Agentia slovaca a concluzionat ca forma dozajului vaccinului livrat difera de forma produsului care este, in acest moment, evaluat de Agentia Europeana a Medicamentului.Fondul suveran rus, care se ocupa de comercializarea vaccinului Sputnik a negat acuzatiile aduse de slovaci, pe care le-a catalogat drept "fake news". De asemenea, autoritatile ruse spune ca partea slovaca nu a testat serul intr-un laborator autorizat si ca a incalcat contractul incheiat si ca a facut un "act de sabotaj".