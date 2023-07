Scandal sexual in politica americana

Senatorul american republican Larry Craig, arestat pentru ca a incercat sa agate un barbat in toaleta unui aeroport, a pledat vinovat la inceputul lunii de acuzatiile formulate la adresa sa, dar a dezmintit luni ca ar fi avut o "conduita nepotrivita", transmite AFP.

Potrivit raportului politiei, Craig a intrat intr-o toaleta de langa cea a unui politist, si-a pus geanta pentru a bloca usa si a dat din picior intr-un mod folosit de obicei in incercarea de a aborda barbati in toaletele publice, pentru a intretine relatii sexuale, relateaza Reuters.

Craig a fost arestat in luna iunie pe aeroportul St. Paul, din Minneapolis, de politistul imbracat in civil, potrivit ziarului Roll Call. Potrivit publicatiei, senatorul, in varsta de 62 de ani, a pledat vinovat de comportament nepotrivit. El a platit peste 500 de dolari amenda si onorarii si a obtinut suspendarea condamnarii de 10 zile de detentie.

La scurt timp dupa difuzarea acestei informatii in pagina electronica a Roll Call, senatorul de Idaho a publicat un comunicat potrivit carora ar fi comis o greseala atunci cand a pledat vinovat.

"La momentul incidentului, m-am plans politiei ca a interpretat gresit comportamentul meu", a declarat Craig, tata a trei copii. "Ar fi trebuit sa recurg la sfatul unui avocat pentru a rezolva aceasta chestiune. Privind in urma, nu ar fi trebuit sa pledez vinovat", a adaugat senatorul.

"Am vrut sa ma ocup de aceasta chestiune singur, rapid si intr-o maniera expeditiva", a afirmat el.

Craig se afla la al treilea mandat al sau si intentioneaza sa candideze, in 2008, pentru cel de al patrulea. El a jucat un rol activ in procedura de impeachment din 1998, care l-a vizat pe fostul presedinte Bill Clinton, in urma scandalului Lewinsky.

In iunie 2006, Craig a votat in favoarea unui amendament al Constitutiei, prin care casatoria era definita drept uniunea dintre un barbat si o femeie. Amendamentul a fost respins la diferenta de un vot.

In octombrie 2006, un activist pentru drepturile homosexualilor a sustinut, pe un blog, ca Craig a avut mai multe relatii cu alti barbati. Biroul senatorului a negat informatiile, pe care le-a calificat drept "complet ridicole".

Acest scandal intervine dupa ce, la inceputul lunii, unul dintre colegii sai republicani, senatorul David Vitter, a recunoscut ca a comis "un pacat foarte grav". Numarul sau de telefon a fost gasit in agenda unei femei acuzate ca ar fi condus o retea de prostitutie la Washington.

