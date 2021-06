Autoritatile israeliene afirma ca vaccinurile refuzate de palestinieni nu sunt expirate

Intr-un comunicat, ministerul a facut cunoscut ca autoritatile sanitare palestiniene "au primit vaccinuri Pfizer care erau valabile, cu date de expirare cunoscute, acceptate si care corespundeau acordului dintre cele doua parti".Guvernul israelian anuntase vineri un acord potrivit caruia va transfera Autoritatii Palestiniene aproximativ un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech al caror termen de valabilitate se apropie de expirare.In baza acestui acord, statul evreu trebuia sa primeasca in schimb "aceleasi cantitati de doze" urmand a fi trimise palestinienilor in toamna de compania americana.La scurt timp dupa aceea, purtatorul de cuvant al guvernului palestinian, Ibrahim Melhem, a indicat ca primul lot de aproximativ 90.000 de vaccinuri primite "nu respecta caracteristicile prevazute de acord".Prin urmare, "premierul Mohammad Shtayyeh a ordonat ministrului sanatatii sa anuleze acordul", a adaugat el, fara sa precizeze data expirarii vaccinurilor.Guvernul palestinian asteapta acum ca laboratorul Pfizer sa ii livreze direct vaccinurile planificate pentru septembrie sau octombrie.Datorita unei uriase campanii de vaccinare, lansata la sfarsitul lunii decembrie, dupa un acord cu gigantul farmaceutic Pfizer, Israelul a vaccinat aproximativ 55% din populatie, mai mult de 5,1 milioane de persoane, cu doua doze de vaccin.De partea palestiniana, doar aproximativ 270.000 de persoane au primit cele doua doze, potrivit Ministerului palestinian al Sanatatii. Peste 2,8 milioane de palestinieni traiesc in Cisiordania ocupata si doua milioane in Fasia Gaza