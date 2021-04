Scandalul oualor contaminate cu fipronil ia amploare in Belgia. Pedepse si amenzi severe cerute in justitie

Pedeapsa cea mai drastica - patru ani inchisoare si 800.000 de euro amenda - a fost solicitata impotriva directorului societatii belgiene Agro Remijsen, aflata in faliment si care comercializase in Belgia si in Olanda un produs de dezinfectare a fermelor avicole continand insecticidul interzis.Avocatul acestuia, Pieter Helsen, a declarat pe postul de televiziune francofon RTBF ca Patrick Remijsen nu stia ca fipronilul este interzis si "nu a avut niciodata intentia de a participa la o organizatie infractionala".In cadrul procesului deschis joi dimineata in Belgia , sapte persoane sunt acuzate ca au importat, vandut sau folosit dezinfectanti ilegali.De asemenea, patru societati sunt chemate sa acorde daune-interese celor circa 30 de parti civile, intre care 21 de exploatari avicole belgiene.Pe langa Patrick Remijsen, in ce-i priveste pe ceilalti sase acuzati, acestia sunt in majoritate fosti responsabili ai unor firme de dezinfectie care au folosit fipronil si impotriva lor s-au cerut pedepse de trei ani de inchisoare pentru doi dintre ei, de un an pentru alti trei si in fine pentru ultimul o amenda de peste 20.000 de euro.Criza sanitara izbucnita in vara lui 2017 a afectat aproape toata Europa, dar au fost descoperite alimente suspecte - oua sau produse pe baza de oua potential contaminate - chiar si in Hong Kong Numai in Belgia au fost distruse peste 77 de milioane de oua si au fost sacrificate aproape doua milioane de pasari, potrivite Agentiei federale pentru securitatea lantului alimentar (AFSCA).