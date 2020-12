Scenariul complet al filmului neterminat al lui Charlie Chaplin, publicat de cineteca din Bologna

Arhivele de la Cineteca di Bologna, care s-au ocupat mult timp cu pastrarea si restaurarea operei lui Charlie Chaplin, au publicat o carte care dezvaluie pentru prima data versiunea finala a scenariului complet "The Freak" de Chaplin.Cartea cuprinde materiale nevazute anterior, precum note pregatitoare, desene, fotografii si imagini de la repetitiile filmate pe care directorul arhivelor din Bologna Gianlca Farinelli le-a numit "testamentul artistic" al lui Chaplin.Nascuta dintr-un cuplu de misionari britanici, Serapha ajunge in Patagonia, unde devine o figura asemanatoare unui inger intr-un loc de pelerinaj pentru invalizii care doresc sa fie vindecati; este rapita si dusa la Londra pentru a fi aratata celor in cautare de miracole, ulterior reuseste sa scape si sa fie judecata pentru a dovedi ca este om."The Freak", in care fiica mai mica a lui Chaplin, Victoria, urma sa detina rolul titular, trateaza subiecte precum violul, crima si moartea unei fete in Oceanul Atlantic, in timp ce Serapha incearca sa se intoarca in Patagonia.Chaplin a conceput si dezvoltat ideea pentru film in 1968/ 69, pe cand avea aproape 80 de ani. Chiar inainte de a incerca sa obtina finantare, a angajat personal designeri pentru a produce scenarii si a gasi solutii pentru necesarul de efecte CGI.Cartea despre filmul neterminat al lui Chaplin, care a necesitat 10 ani de munca, este publicata in italiana inainte de a fi prezentata editurilor internationale.In 2014, arhivele de la Bologna au publicat romanul inedit "Footlights" al lui Chaplin, care a stat la baza filmului ultimului sau film "Limelight", despre o tanara balerina si clovn. Cartea respectiva, "Footlights: The World of Limelight", cu un comentariu al criticului britanic si al biografului Chaplin, David Robinson, a fost publicata acum in 18 limbi.Cartea despre "The Freak", care include si comentariile lui Robinson, a fost realizata de Cecilia Cenciarelli, care lucreaza de ani de zile cu Arhiva Chaplin si a gasit materialele printre documentele producatorului lui Chaplin Jerry Epstein.Cenciarelli a lucrat pentru carte in colaborare cu Victoria Chaplin, care ofera informatii si marturii personale intr-un capitol despre proiect, la fel ca Gerald Larn, art director, in timpul pregatirii filmului.Farinellia a punctat faptul ca "The Freak" este primul film al lui Chaplin in care o femeie este si protagonist si "singurul personaj pozitiv"."The Freak" ar fi trebuit sa fie "un omagiu adus femeilor din viata sa", a scris Farinelli. Un tribut adus marilor actrite cu care Chaplin a lucrat, printre care: Mabel Normand, Edna Purviance ("The Kid"), Claire Bloom ("Limelight"), a patra sa sotie Oona O'Neill, si pe fiicele sale, in special Victoria.CITESTE SI: