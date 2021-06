Scene de cosmar petrecute pe un aeroport. Un pasager a sarit din avion, in timp ce decola VIDEO

Pasagerul s-a ridicat de pe scaun in timp ce avionul rula pe pista si a inceput sa loveasca in usa cabinei pilotilor.Membri ai personalului de la bord s-au temut initial de o tentativa de deturnare a avionului, insa pasagerul a sarit apoi din avion, fortand usa de urgenta in timp ce avionul era in miscare, potrivit autoritatilor.Pasagerul a fost arestat pe pista. El a fost spitalizat din cauza unor rani usoare, care nu-i pun viata in pericol.O ancheta se afla in curs pentru a stabili motivele care l-au determinat sa actioneze astfel.Los Angeles Times scrie ca incidentul ar fi avut loc in urma unei altercatii la bordul avionului, sambata, care s-a intors la poarta de plecare.Nicio alta persoana nu a fost ranita in acest incident.Acesta este al doilea incident, in doar cateva zile, pe aeroportul din Los Angeles.Un automobilist a trecut joi de bariera de securitate, urmarit de politie, si a condus pe pista de decolare a avioanelor.